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Best St-Estèphe 2023 wines tasted en primeur
St-Estèphe 2023: Clay soils and lower rainfall proved important for the appellation
Average yield: 51.6hl/ha
Variance from 2022: +63%
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