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Best St-Estèphe 2023 wines tasted en primeur

Read an overview of the 2023 vintage across the St-Estèphe appellation and see the highest-scoring wines.
Panos Kakaviatos Panos Kakaviatos

St-Estèphe 2023: Clay soils and lower rainfall proved important for the appellation

Average yield: 51.6hl/ha
Variance from 2022: +63%

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