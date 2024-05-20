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PREMIUM

Best Pauillac 2023 wines tasted en primeur

Once again a contender for 'appellation of the vintage', the famous gravels gave lift and structure in a Cabernet-dominant year.
Rupert Millar Rupert Millar

Pauillac: The best wines showed an extra level of rare opulence

Average yield: 47.1hl/ha
Variance from 2022: +36%

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