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Best Pauillac 2023 wines tasted en primeur
Rupert Millar
Pauillac: The best wines showed an extra level of rare opulence
Average yield: 47.1hl/ha
Variance from 2022: +36%
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See the top-scoring Pauillac en primeur 2023 wines
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