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PREMIUM

Best Margaux 2023 wines tasted en primeur

The 2023 vintage across the Margaux appellation presented challenges for many estates including localised storms and summer heatwaves. Read the appellation over and see the top-scoring wines.
Panos Kakaviatos Panos Kakaviatos

Margaux 2023: Challenging conditions but with some standout wines

Average yield: 37.7hl/ha
Variance from 2022: +20%

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