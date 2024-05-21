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Best Margaux 2023 wines tasted en primeur
Margaux 2023: Challenging conditions but with some standout wines
Average yield: 37.7hl/ha
Variance from 2022: +20%
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See the top-scoring Margaux en primeur 2023 wines
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