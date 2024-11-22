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Château Cantenac Brown: Margaux’s latest rising star

Formerly one of the Médoc's more inconsistent appellations, recent years have seen underperforming estates in Margaux come on in leaps and bounds. Among these is third growth Château Cantenac Brown.
Panos Kakaviatos Panos Kakaviatos

Not that long ago, Margaux seemed an appellation of grab-bag quality. It is the Médoc’s largest communal appellation, that accounts for one-third (21) of all its classified wines, spanning first to fifth growths.

Among their number were previously underperforming estates like fourth growth Château Pouget and second growth Château Rauzan-Gassies, as well as top-notch properties, such as Château Margaux, Château Palmer and Château Rauzan-Ségla.

Since the 21st century however, quality and consistency have risen across the appellation, with most classified estates upping their standards – often with competitive pricing.

One such estate is third growth Château Cantenac Brown, one of three classified châteaux with the commune ‘Cantenac’ in its name.

Another is the also much-improved second growth Château Brane Cantenac, which crafts wines of aromatic finesse from vines atop a 12 metre-deep gravel plateau.

And the third is another third growth, Château Boyd Cantenac, which (sadly) still lags behind the other two somewhat.

Tasting notes and scores for Château Cantenac Brown

Château Cantenac Brown modern vintages

Wines are listed by vintage: Youngest to oldest

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