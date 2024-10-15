{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer OGM1MDZlZmI0MTAxZDhlMWIwNTI5MTJiNjc4ZTdhNGE2ZmQ2OGJmZTc4ZDE2NWFhZWRjNzY1Y2Q2MzYwMTllMQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Château de Ferrand: Blazing wine trails in ink

Owned by the family who built their fortune on a famous brand of ballpoint pen, Château de Ferrand in St-Émilion has seen a major leap in quality in recent years. Panos Kakaviatos pens a portrait.
Panos Kakaviatos Panos Kakaviatos

The next time you use a Bic pen to write a heartfelt letter, Bordeaux should come to mind.

The family that invented the bestselling ink pen in the world also owns a beautiful estate in St-Émilion that you can visit – and stay in.

In 1977, Baron Marcel Bich – an Italian-born, French industrialist who co-founded the company bearing his name – announced that he would ‘turn water into wine’, by selling shares in a mineral water brand to purchase Château de Ferrand in St-Émilion.

But for many years, the wines from the sprawling 42 hectare estate were rather average, not obtaining major critical acclaim.

Starting earlier this century, however, Château de Ferrand – currently owned by Baron Bich’s daughter Pauline Bich Chandon-Moët and husband Philippe Chandon-Moët – embarked on a programme to renovate the early 18th century manor and improve the wine.

Scroll down for notes and scores of wines from Château de Ferrand

Château de Ferrand: 2014-2022

The wines are listed in vintage order (excluding the 2021 vintage)

Related articles

The renaissance of Château Laroque

The transformation of Bordeaux’s crus bourgeois

The problem with Bordeaux – and how to fix it

Latest Wine News