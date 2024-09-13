{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer MjM0NzE1MzA2MjhkYWUwNzgxNmE3MDBkZTdmNmZmZDMyODVmZjZkOTIyYWVmOGViNWIxN2Q1ZDQ2MmRhYmUyNA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

The transformation of Bordeaux’s crus bourgeois

In the vast wine landscape of Bordeaux, it's very easy to fixate on the very topmost estates. But a small step down the pyramid sit the ever-improving châteaux of the Crus Bourgeois. Andy Howard MW picks out 10 estates offering a modern and affordable take on Bordeaux.
Andy Howard MW Andy Howard MW

The scale of the Bordeaux wine industry dwarfs that of most other regions and, in some cases, countries.

Although hard to be precise, recent statistics show a vineyard area exceeding 110,000 hectares, with over 6,000 individual producers.

Bordeaux numbers over 50 distinct appellations, many of which link to a range of quality and regional classifications.

Ten crus bourgeois recommendations listed below

Ten Crus Bourgeois to try

Related articles

The renaissance of St-Émilion’s Château Laroque

Bordeaux 2014 revisited 10 years on

Left and Right Bank Bordeaux: What is the difference?

Latest Wine News