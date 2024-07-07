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Château La Mission Haut-Brion: An estate second to none

Linked with its illustrious first growth Pessac-Léognan neighbour for more than 450 years, this storied estate is reaching new heights, sometimes spoken of as an unofficial first growth in its own right.
Andy Howard MW Andy Howard MW

Château La Mission Haut-Brion is situated next door to the Bordeaux 1er Grand Cru Classé Château Haut-Brion, in the rather unlikely location of Talence, a residential suburb about 20 minutes from Bordeaux city centre. In many vintages, it rivals (and in certain years, exceeds) its more famous neighbour.

Yet La Mission continues to fly ‘under the radar’ – a mystery as the quality at La Mission places it at the level of an unofficial sixth first growth.

A recent visit to the Pessac-Léognan estate, in the illustrious company of Domaine Clarence Dillon’s president, HRH Prince Robert of Luxembourg, and deputy managing director Jean-Philippe Delmas, demonstrated the quality here with a memorable tasting of La Mission en magnum.

Delmas introduced the wines as ‘the finest vintages we produced in each of the past four decades’. Even Prince Robert was forced to admit that this sort of review was ‘certainly not a normal event at the château’.

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Château La Mission Haut-Brion

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