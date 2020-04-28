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Ageing Italian whites: A (patient) wine lover’s guide

Put aside those preconceptions, Aldo Fiordelli argues – as well as its plethora of young and-fresh white wine styles, Italy offers many surprising options that are well worth tucking away in your cellar. He highlights the producers to seek out, and 10 great wines to age
Aldo Fiordelli Aldo Fiordelli

A strikingly beautiful wine of citrussy and flinty minerality, with subdued nuttiness and a refreshing style: undoubtedly Puligny, some of the wine lovers around the table were thinking. But it wasn’t. Similarly, it wasn’t as  oung as estimated by the majority of us. Jaws dropped when the bottle was revealed to be a non-macerated Vitovska 1996 from Edi Kante in Carso, in Friuli-Venezia Giulia’s far south-eastern corner along the border with Slovenia.

Aldo Fiordelli’s pick: Ten Italian whites to age

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