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Groundbreaking Gaja: A lifetime’s work

A recent tasting in London offered a rare chance to try wines from the Gaja cellars from every decade back to the 1950s. And a chance to reflect on the incredible life and career of Angelo Gaja at the celebrated Piedmont estate.
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When you attend an event titled, ‘The tasting of a lifetime’, you can be fairly certain there will be some rather interesting wines on show. And when the winery in question is Gaja, you’d better be ready for some very special bottles!

That was certainly the case when the family visited London last October, gathering an impressive audience of journalists, sommeliers, buyers and more in the beautiful ballroom at the Dorchester – and assembling an even more impressive array of wines from throughout the winery’s distinguished history.

Scroll down to see notes and scores for Gaja’s wines from the 2020s to 1950s

Notes and scores for Gaja: 1958-2020

Wines poured spanned the winery’s impressive back-catalogue, covering the 2020s, 2010s, 2000s, 1990s, 1980’s, 1970s, 1960s and 1950s, giving an extraordinary overview of an estate (and a man) who has done much to define modern winemaking in Italy.

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