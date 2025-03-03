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PREMIUM

La Place de Bordeaux March releases 2025

The annual 'March' or 'Spring' releases campaign is now underway with just over 50 French and international fine wines being sold via La Place de Bordeaux, including a host of new Burgundies and a grower Champagne.
Georgie Hindle Georgie Hindle

In addition to the trio of new Château Latour wines being released on 17 March, as covered on Premium last month, this year’s line-up features new vintages of established names including Promontory, Ornellaia, Borgogno, Dal Forno, Ao Yun and I Sodi di S. Niccolò as well as a few newcomers.

The March campaign is always smaller than its September sibling. But, while the trend in recent years had been toward expansion, the turbulent global trading conditions have led to a more selective approach, ensuring that wines with strong track records take centre stage.

The strategy is one that focuses on prioritising familiar names and formidable brands that have the likelihood of guaranteed onward sales.

Notes and scores for the March 2025 releases from La Place de Bordeaux below

See the score table of all March 2025 releases 

Tasting notes and scores for all the March 2025 releases

About the tasting notes

All the releases were tasted by Georgie Hindle at Joanne in February 2025. Where the wines had already been tasted and scored by the relevant Decanter regional editor, or a commissioned contributor (Michaela Morris for Italy and Jonathan Cristaldi for Napa Valley) those notes have been used. Tasting notes for the Spanish wine Alma 2022 and Chilean wines Laz Pizarras Pinot Noir, Syrah and Chardonnay will be published later this month. 

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