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PREMIUM

Collector’s Guide: Piedmont

With excitement building around the soon-to-be-released Barolo 2021 vintage, we revisit and refresh our comprehensive Collector's Guide to Piedmont.
Chris Mercer Chris Mercer

A strong run of vintages makes this a fascinating time to delve deeper into the Nebbiolo strongholds of Barolo and Barbaresco in Piedmont’s rolling hills, where style icons and hidden gems alike offer riches for collectors at all levels.

Piedmont is sometimes described as Italy’s answer to Burgundy, but producers’ masterful work with Nebbiolo in the Langhe hills deserves its own plinth.

What’s more, there is talk of 2019, 2020 and 2021 forming an alluring trilogy, with 2021 as its shining capstone.

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