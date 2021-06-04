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PREMIUM

Piedmont wine vintage guide

A summary of Piedmont vintages from 2019 back to 1990, written by Decanter contributing editor Stephen Brook, including vintage ratings and whether to drink now or keep in your cellar.
Stephen Brook Stephen Brook

Piedmont wine vintage guide: vintages to drink and to keep

Piedmont vintages to drink up soon: 1991, 1992, 1993, 1994, 1997, 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2012

Piedmont vintages ready to drink: 1990, 1995, 1996, 1998, 1999, 2001, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014

Ratings are from one to five stars.

Vintage: 2019

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