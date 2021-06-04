Piedmont wine vintage guide: vintages to drink and to keep
Piedmont vintages to drink up soon: 1991, 1992, 1993, 1994, 1997, 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2012
Piedmont vintages ready to drink: 1990, 1995, 1996, 1998, 1999, 2001, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014
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Vintage: 2019
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