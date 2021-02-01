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Barolo 2016 ‘classico’ late releases tasted
Michaela Morris
February 1, 2021
Barolo’s lengthy ageing requirements – a minimum of 38 months – stipulate that the wines cannot be released until the fourth January following harvest. This means that the highly anticipated 2016 vintage was
. first previewed in January 2020
At that early stage, some wines are not yet bottled and various producers hold off until annual trade fairs held in spring, or occassionally even longer, before a formal introduction. ‘We prefer to wait in order to propose expressive wines with a degree of harmony that make them representative of the vintage,’ says Federica Oberto at Ciabot Berton.
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As wine tastings and travel had essentially ground to a halt by March last year, many wines were released without fanfare. The silver lining for
producers is that the reputation of 2016 had customers clamouring regardless. Barolo
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