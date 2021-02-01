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Barolo 2016 ‘classico’ late releases tasted

After a low-key release last year, Michaela Morris presents her verdict on the Barolo 2016 wines without MGA designations, finding these blends of different crus are more accessible than the typical Barolo of the past and represent tremendous value for money.
Michaela Morris Michaela Morris

Barolo’s lengthy ageing requirements – a minimum of 38 months – stipulate that the wines cannot be released until the fourth January following harvest. This means that the highly anticipated 2016 vintage was first previewed in January 2020.

At that early stage, some wines are not yet bottled and various producers hold off until annual trade fairs held in spring, or occassionally even longer, before a formal introduction. ‘We prefer to wait in order to propose expressive wines with a degree of harmony that make them representative of the vintage,’ says Federica Oberto at Ciabot Berton.

Scroll down to see tasting notes and scores for Barolo classico 2016 late releases

As wine tastings and travel had essentially ground to a halt by March last year, many wines were released without fanfare. The silver lining for Barolo producers is that the reputation of 2016 had customers clamouring regardless.

See the tasting notes and scores for Barolo classico 2016 late releases:

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