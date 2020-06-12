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Tasting Ceretto’s 2016s

Stephen Brook tastes the famed estate's delayed 2016 releases and looks back at how it all began...
Stephen Brook Stephen Brook

Brothers Bruno and Marcello Ceretto were among the founders of modern Barolo, and like many others in the 1960s and 1970s they took Burgundy as their model. It was not just the use of small barrels that impressed them, but the devotion to terroir. It inspired them to validate what they considered some of the finest sites in their region. At a time when most smallholders were still selling grapes to cooperatives or wholesalers to eke out a living, the Cerettos were seeking out sites with the highest reputation.

Tasting the Ceretto 2016 releases:

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