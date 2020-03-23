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Alto Piemonte latest releases: 12 top picks

Alto Piemonte has come on so much in recent years that its Nebbiolos are now considered an 'essential addition' to Stephen Brook's report on the region's latest releases.
Stephen Brook Stephen Brook

Most of the Alto Piemonte wines were tasted in December 2019 during a visit to the top estates of the region.

Stephen’s top Alto Piemonte wines:

More from Stephen’s Nebbiolo report:

Barolo 2016 & Riserva 2014: Report and 100 wines tasted

Barbaresco 2017 & Barbaresco Riserva 2015: Full report

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