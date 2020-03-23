{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NTQ5NTdlODg0NGUyMGNhYjIwZjZiMTQzNTFmOTZmZGRkYzEzZDZkMDFmODJmMzQzODc2ZGRhMWUzMGI2ZGU4OA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}
Alto Piemonte latest releases: 12 top picks
Stephen Brook
Most of the Alto Piemonte wines were tasted in December 2019 during a visit to the top estates of the region.
{"content":"PHA+VGhlIGdyb3dpbmcgaW50ZXJlc3QgaW4gdGhpcyBtb3JlIG5vcnRoZXJseSByZWdpb24gb2YgUGllZG1vbnQgaGFzIHBlcnN1YWRlZCBtZSB0byBpbmNsdWRlIHNvbWUgb2YgaXRzIHdpbmVzIGluIHRoaXMgcmVwb3J0LiBIaXN0b3JpY2FsbHkgdGhpcyB3YXMgYW4gaW1wb3J0YW50IGFyZWEsIGJ1dCBib3RoIHRoZSByYXZhZ2VzIG9mIHBoeWxsb3hlcmEgYW5kIGluZHVzdHJpYWwgZ3Jvd3RoLCBlc3BlY2lhbGx5IHRleHRpbGVzLCBjYXVzZWQgbWFueSB2aW5leWFyZHMgdG8gYmUgYWJhbmRvbmVkLCB3aGlsZSB0aGUgbG9jYWwgcG9wdWxhdGlvbiBmb3VuZCBpdCBtb3JlIHJld2FyZGluZyB0byB3b3JrIGluIGZhY3RvcmllcyB0aGFuIG9uIHRoZSBsYW5kLiBUaGUgcmVnaW9uIGlzLCBtb3Jlb3Zlciwgb25seSA5MCBraWxvbWV0cmVzIHdlc3Qgb2YgTWlsYW4uPC9wPgo8cD48ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTEiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj48L3A+Cjxocj4KPGgzIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOiBjZW50ZXIiPjxzdHJvbmc+U2Nyb2xsIGRvd24gZm9yIFN0ZXBoZW4mIzgyMTc7cyB0b3AgMTIgQWx0byBQaWVtb250ZSBsYXRlc3QgcmVsZWFzZXM8L3N0cm9uZz48L2gzPgo8aHI+CjxwPkJ5IHRoZSBsYXRlIDE5dGggY2VudHVyeSB0aGVyZSB3ZXJlIG92ZXIgMTUsMDAwIGhlY3RhcmVzIHVuZGVyIHZpbmUsIGFuZCB0aGUgd2luZXMgZW5qb3llZCBzdHJvbmcgZGVtYW5kLiBBIGh1bmRyZWQgeWVhcnMgbGF0ZXIgdGhlIHJlZ2lvbiB3YXMgaGVhZGluZyBmb3IgZXh0aW5jdGlvbiwgYnV0IHdpdGggcmlzaW5nIHByaWNlcyBmb3IgQmFyb2xvIGFuZCBvdGhlciBOZWJiaW9sb3MsIGEgcmVuZXdlZCBpbnRlcmVzdCBpbiBBbHRvIFBpZW1vbnRlIGxlZCB0byBhIGRvdWJsaW5nIG9mIHRoZSB2aW5leWFyZCBzdXJmYWNlIGJldHdlZW4gMjAxMyBhbmQgMjAxOS4gVGhlIGdyZWF0ZXN0IHZhbGlkYXRpb24gY2FtZSBpbiAyMDE4IHdoZW4gQmFyb2xvIHByb2R1Y2VyIFJvYmVydG8gQ29udGVybm8gYm91Z2h0IHRoZSBjZW50dXJ5LW9sZCBOZXJ2aSBlc3RhdGUgaW4gR2F0dGluYXJhLCBhbHRob3VnaCB0aGUgd2luZXMgaGUgYW5kIGhpcyBzb25zIGhhdmUgbWFkZSBzaW5jZSBoYXZlIHlldCB0byBiZSByZWxlYXNlZC4gSW4gYWRkaXRpb24sIGxvY2FsIHRleHRpbGUgdHljb29ucyBoYXZlIG9wdGVkIHRvIHJldml0YWxpc2UgY2VydGFpbiBlc3RhdGVzLiBQYW9sbyBkZSBNYXJjaGksIHJlbm93bmVkIGZvciBoaXMgQ2hpYW50aXMgZnJvbSBJc29sZSBlIE9sZW5hLCBoYXMgZGlzcGF0Y2hlZCBoaXMgc29uIEx1Y2EgdG8gcmV2aXZlIFNwZXJpbm8sIHRoZSBmYW1pbHkmIzgyMTc7cyBhbmNlc3RyYWwgYnV0IHJ1bi1kb3duIHByb3BlcnR5IGluIExlc3NvbmEuIEFuZCBUcmF2YWdsaW5pIGluIEdhdHRpbmFyYSBoYXMgbWFpbnRhaW5lZCBpdHMgc3RlYWR5LCBxdWFsaXR5LW9yaWVudGVkIGNvdXJzZSBmb3IgZGVjYWRlcy48L3A+CjxwPkFsdG8gUGllbW9udGUgaXMgY29tcG9zZWQgb2YgYSBoYW5kZnVsIG9mIHNtYWxsIGNvbW11bmVzOiBHaGVtbWUsIEdhdHRpbmFyYSwgU2l6emFubywgTGVzc29uYSwgRmFyYSwgQm9jYSwgYW5kIEJyYW1hdGVycmEsIGFzIHdlbGwgYXMgbW9yZSBnZW5lcmljIGFwcGVsbGF0aW9ucyB3aXRoIG1vcmUgZmxleGlibGUgcnVsZXMgKENvbGxpbmUgTm92YXJlc2kgYW5kIENvc3RlIGRlbGxhIFNlc2lhKS4gVGhlIGRpZmZlcmVuY2VzIGJldHdlZW4gdGhlbSBpbiB0ZXJtcyBvZiBzb2lsIGFuZCBtaWNyb2NsaW1hdGUgYXJlIHRvbyBudW1lcm91cyB0byBiZSBzdW1tYXJpc2VkIGhlcmUuIExvY2FsIHJ1bGVzIGFuZCByZWd1bGF0aW9ucyB2YXJ5IGNvbnNpZGVyYWJseSwgd2hpY2ggbWFrZXMgaXQgaGFyZGVyIHRvIGNsYWltIGEgc3BlY2lmaWMgaWRlbnRpZnkgZm9yIHRoZSByZWdpb24uIEluZGVlZCwgTmViYmlvbG8gaXMgbm90IHRoZSBvbmx5IHZhcmlldHksIGFuZCBzb21lIGFwcGVsbGF0aW9ucyBwZXJtaXQgYmxlbmRzIHRoYXQgaW5jbHVkZSBWZXNwb2xpbmEsIENyb2F0aW5hIGFuZCBVdmEgUmFyYSAoQm9uYXJkYSkuIEFsdGhvdWdoIHNvbWUgZXhjZWxsZW50IHdpbmVzIGFyZSBtYWRlIGZyb20gVmVzcG9saW5hIGluIHBhcnRpY3VsYXIsIHRoZSByZWNvbW1lbmRhdGlvbnMgdGhhdCBmb2xsb3cgZm9jdXMgb24gTmViYmlvbG8tZG9taW5hbnQgd2luZXMgb3IgcHVyZSBOZWJiaW9sb3MuPC9wPgo8cD5BbHRvIFBpZW1vbnRl4oCZcyBjbGltYXRlIGRpZmZlcnMgZnJvbSB0aGF0IG9mIHRoZSBMYW5naGUuIFN1bW1lcnMgdGVuZCB0byBiZSBtaWxkLCBhbmQgd2ludGVycyBhcmUgb2Z0ZW4gc25vdy1mcmVlLCBhcyB0aGUgcmVnaW9uIGlzIHNoZWx0ZXJlZCBieSB0aGUgQWxwcyB0byB0aGUgbm9ydGguIEl0JiM4MjE3O3MgZGlmZmljdWx0IHRvIGNoYXJhY3RlcmlzZSB0aGUgd2luZXMsIGFzIHRoZXJlIGFyZSBpbmV2aXRhYmxlIHN0eWxpc3RpYyB2YXJpYXRpb25zLCBidXQgaW4gZ2VuZXJhbCBOZWJiaW9sb3MgZnJvbSBoZXJlIGhhdmUgbGVzcyB0YW5uaW4gYW5kIGFsY29ob2wsIGFuZCBoaWdoZXIgYWNpZGl0eSwgdGhhbiBCYXJvbG8gb3IgQmFyYmFyZXNjby48L3A+CjxwPjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMiIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2PjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iaW5qZWN0aW9uIj48L2Rpdj4KPHA+VGhleSBhbHNvIGRpZmZlciBmcm9tIHRoZSBsYXR0ZXIgd2luZXMgaW4gdGhhdCBtaW5pbXVtIGFnZWluZyByZWdpbWVzIHZhcnkgZnJvbSBhcHBlbGxhdGlvbiB0byBhcHBlbGxhdGlvbjsgbW9yZW92ZXIgcHJvZHVjZXJzIGFyZSBmcmVlIHRvIGFkb3B0IGluZGl2aWR1YWwgYWdlaW5nIHBvbGljaWVzLiBNb3N0IEJhcm9sb3MgYW5kIEJhcmJhcmVzY29zIGFyZSByZWxlYXNlZCB3aXRoaW4gYSBzaXgtbW9udGggd2luZG93LiBGb3IgbWFueSBBbHRvIFBpZW1vbnRlIHByb2R1Y2VycyB0aGUgY3VycmVudCByZWxlYXNlIGlzIDIwMTUgb3IgMjAxNiwgYnV0IG90aGVycyBwcmVmZXIgdG8gZ2l2ZSB0aGVpciB3aW5lcyBsb25nIGFnZWluZywgZWl0aGVyIGluIGJhcnJlbCBvciBpbiBib3R0bGUsIGFuZCBmb3Igc29tZSBvZiB0aGVzZSwgY3VycmVudCByZWxlYXNlcyBjb3VsZCBiZSAyMDEzIG9yIGV2ZW4gZWFybGllciB2aW50YWdlcy4gU2VsbGEsIGFuIGhpc3RvcmljIGVzdGF0ZSBpbiBMZXNzb25hLCBtYWtlcyBhIHRvcCBib3R0bGluZyBjYWxsZWQgJiM4MjE2O09tYWdnaW8mIzgyMTc7IHRoYXQgc3BlbmRzIG92ZXIgZm91ciB5ZWFycyBpbiBjYXNrcywgYW5kIHRoZSBjdXJyZW50IHJlbGVhc2UgaXMgMjAwOS48L3A+CjxwPkFsdGhvdWdoIEFsdG8gUGllbW9udGUgaXMgbm90IGEgY29uc2lzdGVudCByZWdpb24sIGFuZCB0aGVyZSBhcmUgaW5kZWVkIHJ1c3RpYyBvciBzaW1wbGUgd2luZXMgZnJvbSBoZXJlLCB0aGUgcXVhbGl0eSBhbmQgbG9uZ2V2aXR5IG9mIHRoZSBiZXN0IHdpbmVzIG1ha2VzIGl0IGFuIGVzc2VudGlhbCBhZGRpdGlvbiB0byB0aGlzIHJlcG9ydC48L3A+CjxwPgo="}
Stephen’s top Alto Piemonte wines:
{}
{"wineId":"37889","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"37890","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"37886","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"37887","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"37888","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"37891","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"37892","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"37893","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"37894","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"37895","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"37896","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"37897","displayCase":"standard","paywall":true}
{}
More from Stephen’s Nebbiolo report: