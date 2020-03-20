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Barbaresco 2017 & Barbaresco Riserva 2015: Full report
Stephen Brook
March 20, 2020
Barbaresco 2017
A cool April with hail and frost, followed by a hot and dry summer. Some rain fell in the weeks before the early harvest. A fine vintage for Barbaresco, against the odds.
‘In this vintage,’ says Gaia Gaja, ‘we had 80 days without rain during the summer.’ Europe is getting used to these scorching summers, but they can be problematic in often marginal areas such as Barbaresco, where the aim had always been to reserve the most favoured slopes for Nebbiolo that needed to be fully ripe. Today, optimal exposure can be a drawback, increasing the risk of sunburnt grapes.
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Stephen’s top Barbaresco 2017 & Barbaresco Riserva 2015 wines:
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