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Barolo 2017 vintage report: 120 wines tasted

Aldo Fiordelli reports that despite the extremely dry 2017 vintage the wines are well balanced and display brilliant acidity and ripe tannins.
Aldo Fiordelli Aldo Fiordelli

The sandstone and limestone soils of the Langhe normally lend themselves to raising chalk-like dust, but the Barolo 2017 vintage will be remembered as the ‘dust harvest’.

A phenomenon more often seen during the height of the summer, Maria-Teresa Mascarello at Bartolo Mascarello, in the Barolo township, recalls that, ‘we harvested in the dust. We had a cooler climate at the end of the season, which was crucial for the quality of the grapes, however, we had four months without rainfall’.

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According to Paolo Scavino’s report on the 2017 vintage, the Castiglione Falletto-based winery recorded 54mm in May, 42mm in mid-June, 44mm from a thunderstorm on 29 July, and 20mm at the beginning of September. There was no rain whatsoever in August.

According to cartographer Alessandro Masnaghetti’s 2017 vintage report, between January and October there were just 38 days of rain – a total of 352.2mm – each month recording less rainfall than the 10-year average.

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