{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ZjIxOWVhYjE2ZmI2YTQ4YzYzN2NhYzc4ZWE3NmFkN2U5MWI3ZjZlMGI1OGYyMDhhODA1NzZhOGMyYzE1MWFjOA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

GB Burlotto: producer profile plus top wines tasted

Michaela Morris visits the GB Burlotto estate in Verduno to speak with fifth-generation winemaker, Fabio Alessandria.
Michaela Morris Michaela Morris

Gazing out over the hills of Barolo from the belvedere of Verduno, Fabio Alessandria points out Monvigliero as well as Verduno’s lesser-known crus. Besides two hectares in the former, his family has vineyards in Breri, Rocche dell’Olmo, Boscatto and Neirane.

It’s a mild sunny morning in mid-November. All is quiet as Piedmont has been declared a red zone – again. Normally the park would be buzzing with tourists and kids. ‘I spent my youth playing ball here,’ says Fabio. The fifth-generation winemaker at GB Burlotto, he is deeply rooted in Verduno.

Scroll down for 13 GB Burlotto wine tasting notes and scores

One of Barolo’s historic names, Giovan Battista Burlotto was born in 1842. He inherited a working farm from an uncle when he was just a young boy and decided to focus exclusively on viticulture and winemaking. ‘At that time in Piedmont, this was very uncommon,’ recounts Fabio. A true pioneer, Giovan Battista sold by the bottle rather than the cask, and his esteemed wines were even sent to the Royal House of Savoy.

Tasting the wines of GB Burlotto:

You may also like:
Barolo & Barbaresco: 10 high-flying vineyard sites
Barolo 2016 ‘MGA’ late releases tasted
Finding value: smart picks from Italy’s top producers

Latest Wine News