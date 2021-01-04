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Finding value: smart picks from Italy’s top producers

From north to south, Italy's leading winemakers continue to captivate with their benchmark wines, but while these are often out of reach of the majority, there is usually value to be found elsewhere in their ranges. James Button highlights the smart picks...
James Button James Button

Italy’s top estates are renowend for producing wines that set benchmarks for their respective regions – and even for the wine-producing world at large – but their flagship bottles often come with sizeable price tags.

Scroll down tasting notes and scores for top value wines from Italy’s top producers

However, these producers are considered some of Italy’s best for a reason, so if you want an insight without splashing out for the top labels then it’s often worth picking up another wine in the range at a more affordable price.

Below I have highlighted some examples from across Italy where a producer’s star quality shines through at all levels. It’s certainly not an exhaustive list, but most of these wines have good availability and represent a perfect starting point before delving into the harder-to-find and more expensive wines.

Top value Italian wines from the best producers: Region by region

The best value buys from Italy’s top producers:

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