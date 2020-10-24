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Abruzzo’s Trebbiano: Breaking the mould

Trebbiano Abruzzese offers a refreshing, high quality take on Trebbiano as we think we know it...
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It’s fair to say that Trebbiano is not a glamorous grape. Widely planted throughout most of Italy, its reputation is one of a ‘workhorse’ variety with a largely neutral aroma and flavour profile. So how is it possible that one of Italy’s greatest white wines – Valentini’s Trebbiano d’Abruzzo – is also made from this variety?

Tasting Trebbiano d’Abruzzo:

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