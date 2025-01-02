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Michaela Morris: My top 10 wines of 2024

Decanter contributor and Piedmont co-chair at the Decanter World Wine Awards, Michaela Morris discusses her most memorable wine moments in 2024, from some ‘outstanding’ 2019 Brunello di Montalcino, and a 1987 Barolo which ‘made a lasting impression’, to a Canadian Syrah which may not be seen in future vintages.
Michaela Morris Michaela Morris

Curating this annual list of my top wines of the year is always a reminder of how fortunate I am. It’s never easy to choose just 10 wines, and as with past editions, this year’s list is dominated by Tuscany and Piedmont, where I spend most of my time.

But as my love of Italian vino extends from top to toe, I jumped at opportunities to explore beyond!

Scroll down for Michaela’s top 10 Italian (and Canadian) wines of 2024

Michaela’s top wines of 2024

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