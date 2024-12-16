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Decanter’s Top 50 US Wines: Part one – 50-31

In a Decanter first, North American Editor Clive Pursehouse curates a list of top 50 US wines from the more than 3,000 wines tasted and reviewed by Decanter's cadre of US based writers in 2024, representing the great diversity of America's winemaking talent and its vastly different growing regions.
Clive Pursehouse Clive Pursehouse

Top Wines of the Year lists are far from novel, with most major publications compiling a list of their various takes on a ‘Top 100’ wines tasted in a given year. They may elicit controversy and second-guessing; but you know what they say about opinions, after all.

In my second year in this role, as our US coverage has continued to expand, it felt important to find a way to emphasise our commitment to both the depth and breadth of US wine.

In 2024, we’ve featured vintage reports from both the Sonoma Coast and Sonoma County separately, Oregon’s Willamette Valley and the Columbia Valley that spans both Washington and Oregon.

Of course, we covered Napa, Paso Robles, New York State, and, for the first time, the Anderson Valley on California’s northernmost coast.

Scroll down for scores and reviews of the Decanter Top 50 US Wines: Part one

Top 50 US Wines 2024: How the selections were made

The selections for Decanter’s Top 50 US wines were chosen from the over 3,000 wines tasted and reviewed between January and November of 2024. To be considered, they must be current or soon-to-be-released wines; library wines are not eligible.

They were selected to show a range of styles, places and exciting and emerging winemaking talent. This is not intended to be a list of the top-scoring wines of the year but wines that show the brilliance and diversity of America’s winemaking talents and regions.

Decanter Top 50 US Wines: Part one –Wines 50-31

Wines are listed in reverse order from 50 to 31

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