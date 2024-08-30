{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NzcyY2Q2YzdjMTg3YTFjZTMxOGU5ODYwMGQzYzk3OGNjNWZjMTQ4NWMwMmY4Yzc5M2VkOTlkMjNkZjczYTRjZg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

New York State: A look at the ‘unpredictable’ 2023 vintage

From the chaos of New York’s 2023 growing season emerged classic New York wines. Maiah Johnson Dunn shares insights into the ups and downs of the 2023 vintage and a glimpse at 2024.
Maiah Johnson Dunn Maiah Johnson Dunn

Across the 14,164 hectares under vine in the 11 American Viticultural Areas that make up the state of New York, there was one definitive trend in 2023: unpredictability.

Shannon Brock of Silver Thread Winery in the Finger Lakes called the growing season ‘a wild ride with a soft landing.’ She ‘biointensively’ farms a 4.05ha property nestled into the eastern hills of Seneca Lake with her husband (and winemaker), Paul.

She notes with irony that the wines from 2023 seeming ‘typical’ given the growing season was anything but.

‘I wish all wine drinkers thought more about the fact that artisanal wine is an agricultural product and a reflection of nature,’ says Brock. The gap between customer understanding and producer reality broadens as the idea of ‘typical’ continues to dissipate.

Silver Thread Winery on Seneca Lake. Credit: Silver Thread

Scroll down for the 25 top-scoring New York wines of the 2023 vintage

New York State 2023: a selection of the top wines

Related articles

New York State’s Pinot Noir potential and 18 wines to try

The rise of New York State wine

New Jersey wines: A rising tide

Latest Wine News