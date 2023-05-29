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New York State’s Pinot Noir potential and 18 wines to try

Humid and often rainy growing seasons can make for challenging vintages for delicate Pinot Noir, currently the sixth most planted grape in the state. Maiah Johnson Dunn takes a closer look at some of the region's producers working with the variety.
Maiah Johnson Dunn Maiah Johnson Dunn

Morten Hallgren, of Ravines Wine Cellars in New York’s Finger Lakes calls New York State Pinot Noir a revelation. ‘In contrast to the dominant Pinot Noir character from the West Coast, it’s a cool-climate expression with noticeable acidity. Bright, fresh fruit; never on the jammy, heavier side of things.’ It reminded him of home.

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Hallgren made this discovery while working as the winemaker for Dr Konstantin Frank Winery in 1998. In the Finger Lakes, he worked closely with vines planted by the winery’s namesake in the 1950s.

Having grown up in Provence, studied oenology and viticulture in Montpellier, and made wine in Bordeaux, Hallgren found himself particularly drawn to New York’s expression of the grape. ‘It’s a good reminder that Pinot Noir, at least in its original form, is a cool climate variety,’ says Hallgren.

New York Pinot Noir: 18 wines to try

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