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New York State: Sparkling wines to try

Sparkling wine plays an important role in the New York State wine scene. Charles Curtis MW discovers why and selects a handful to try.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Few today realise the importance of sparkling wine to New York State’s wine production.

The first bonded winery in the United States (established in 1860) was the Pleasant Valley Wine Company, whose product was called ‘Great Western Champagne’ (sic), a sparkling wine produced from hybrid grapes Isabella and Catawba.

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Although this is still produced today, sparkling wine in New York State has diversified dramatically.

Charles Curtis MW’s top New York sparkling wines

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