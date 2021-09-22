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Texas wine: travel guide plus 10 top bottles worth seeking out

Texas isn't a famous winemaking area, but as the second largest US state it still has 200 wineries and a number of official AVAs. Along her US wine roads less-travelled, Katie Kelly Bell recommends the top places to visit under the Texan sunshine.
Katie Kelly Bell Katie Kelly Bell

Texas is the second largest US state. For perspective, it’s about 20% larger than France, and has roughly 200 wineries and eight official AVAs (Bell Mountain, Escondido Valley, Fredericksburg, Mesilla Valley, Texas Davis Mountains, Texas High Plains, Texas Hill Country and Texoma).

Scroll down for 10 top Texas wines worth seeking out

Despite its impressive size, winemaking is chiefly concentrated in two distinct areas: Texas Hill Country and High Plains. Most of the state’s grapes are cultivated in High Plains, while most of the tourism and consumption takes place in Texas Hill Country.

See also: Katie’s Colorado and Idaho travel guides, and look out for North Carolina and Michigan coming soon

Spend a minute in the High Plains AVA and you’ll appreciate why – dominated by semi-arid, windy conditions, it’s a high-elevation, vastly flat region of roughly 3.2m hectares in west Texas.

Stacy Slinkard’s top 10 Texas wines

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