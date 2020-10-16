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New York State: 10 producers to know

New York State is finding its place on the wine map and has carved out an identity for its range of cool climate wines. Charles Curtis MW profiles 10 producers to look out for and puts their wines to the test.
Charles Curtis MW

Channing Daughters

The winery was founded in 1982 by Walter Channing in Bridgehampton on the South Fork of Long Island. Grapes planted include Friulano, Muscat Ottonel, Malvasia, Ribolla Gialla, Blaufränkisch, Dornfelder, Syrah, Teroldego, Refosco and Lagrein. The winery produces a dizzying array of styles. Nearly 12ha of vines are spread over five sites in Long Island’s characteristic silty loam soil on sand and gravel.

Wines from top New York State producers

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