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New York State: 10 producers to know
Charles Curtis MW
October 16, 2020
Channing Daughters
The winery was founded in 1982 by Walter Channing in Bridgehampton on the South Fork of Long Island. Grapes planted include Friulano, Muscat Ottonel, Malvasia, Ribolla Gialla, Blaufränkisch, Dornfelder, Syrah, Teroldego, Refosco and Lagrein. The winery produces a dizzying array of styles. Nearly 12ha of vines are spread over five sites in Long Island’s characteristic silty loam soil on sand and gravel.
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