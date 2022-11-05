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Finger Lakes red wines: best new releases

The cool climate of Finger Lakes in New York State may limt the red grape varieties on offer, but innovation and ambition is thriving among the region's winemakers, as Charles Curtis MW discovers.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Paradoxically in a region so devoted to white wine and sparkling wine production, it seems that red wine is generating intense interest among winemakers.

Fred Merwath, winemaker and co-owner of iconic producer Hermann J. Wiemer, comments: ‘We can make some really interesting red wines in the Finger Lakes with tension and finesse. Our climate allows for ample hang time and flavour development without soaring potential alcohol levels.’

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