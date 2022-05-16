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Long Island, New York: regional profile

New York's Long Island AVA is now approaching its 50th anniversary. Charles Curtis MW provides an overview of the region, picks out the producers to know and recommends 14 top wines to buy.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Many consider F Scott Fitzgerald’s The Great Gatsby a candidate for ‘The Great American Novel’. This Jazz Age story, set on New York state’s Long Island, is a cautionary tale of the hubris of wealth. Some have wondered if the wines here were yet another misadventure of the Long Island ruling elite.

Recent results, however, demonstrate that this region has been able to overcome obstacles to produce unique and delicious wines. The upcoming 50th anniversary of the region begs a re-examination.

Scroll down for tasting notes and scores of 14 Long Island wines worth seeking out

Long Island, New York: wines to seek out

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