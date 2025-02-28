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Vega Sicilia’s 2025 releases: Singularity beyond Unico

Along with the much-anticipated release of the 2015 vintage of its flagship wine, Tempos Vega Sicilia presented the new vintages across its Spanish and Hungarian portfolio.
Ines Salpico Ines Salpico

2024 was a big year for Vega Sicilia. The Ribera del Duero powerhouse celebrated its 160th anniversary – not least with a lavish event at London’s National Gallery, under the watchful eye of dramatic masterpieces from the Spanish Masters – and rose to the top of Liv-Ex’s Power 100 ranking.

Perhaps a landmark moment that marked the beginning of a new chapter in the world of fine wines, one in which ‘outperforming underdogs’ have become established frontrunners.

The momentous year built up anticipation for Tempos Vega Sicilia’s 2025 releases – in particular the 2015 iteration of the iconic Unico.

Scroll down for tasting notes and scores of Tempos Vega Sicilia’s 2025 releases, including Unico 2015

Tempos Vega Sicilia 2025 releases scored and tasted:

Wines grouped by style and ordered by score

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