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Ribera del Duero adopts the new old ways

It’s not so much a new direction for winemakers in Ribera del Duero, but a growing recognition that traditional methods and wine styles set aside by the previous generation can now provide a way ahead to revitalise the region.
Ines Salpico Ines Salpico

The motivation for this piece was, at the outset, to document the evolution of the exciting projects that, over the last 20 years, have been carving out an ‘alternative’ face of Ribera del Duero. It quickly became apparent that the real story concerned the efforts of the producers behind these projects to save the region from socio-economic decline.

Throughout the 1950s and ’60s, Spanish people fled rural areas, creating what became known as España vacía (‘empty Spain’): large swathes of the country’s interior suffering from continued depopulation, and a decline in access to public services and infrastructure as a result.

Old vineyards and wineries were left behind, and with them, a winemaking tradition yielding wines that were restrained, fresh and pleasantly rustic. The exodus created opportunities for cooperatives and other big players to consolidate their presence. In Castilla y León in the country’s northwest, a bold new style of Ribera del Duero wines emerged, to great commercial success.

Seven modern examples of Ribera del Duero listed below

Seven wines that show the present and future of Ribera del Duero

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