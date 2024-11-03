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Xavier Ausàs: A personal journey into Ribera del Duero

After 25 years at the helm of Tempos de Vega Sicilia, Xavier Ausàs decided it was time to turn the page and start afresh. Having founded his own Ribera del Duero project in 2016, he is also deploying his knowledge and curiosity on numerous consulting engagements.
Ines Salpico Ines Salpico

The man behind the creation and consolidation of some of Spain’s most recognisable wines could have perhaps enjoyed an easy, early retirement, resting on the laurels earned during his long and successful tenure at Tempos de Vega Sicilia (TVS).

However, in 2015, Xavier Ausàs decided to leave the group owned by the Álvarez family to embark on a personal journey.

Since then, Ausàs has been busily but calmly exploring his winemaking skillset at the helm of his eponymous project as well as a consultant to wineries in across Spain and beyond.

Scroll down for tasting notes and scores of Xavier Ausàs’ six vintages of Interpratación

Xavier Ausàs Interpretaciòn – all released vintages scored and tasted:

Wines in order of release, with latest release shown first. 

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