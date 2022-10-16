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Ribera del Duero – five vintages you can enjoy now

The excellent quality of this northerly region’s top wines is well known, even if they aren’t always approachable in their youth. Make a beeline for the five vintages recommended here, if you want wines drinking beautifully today.
Pedro Ballesteros Torres MW Pedro Ballesteros Torres MW

A relatively young classic on the Spanish fine wine scene, Ribera del Duero’s red wines are made mainly from Tempranillo (as is Rioja) and need considerable ageing in oak barrels to acquire their balance and silkiness, and to attain complex aromatic expression.

Ribera wines tend to improve with bottle cellaring, developing a new array of aromas and a smoother palate. There is much serious character in top Ribera wines, which have a particular style that is considered to be in line with great wines all over the world.

For that reason, wine collectors and investors keep a watchful eye on Ribera del Duero.

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Wines are listed youngest vintage to oldest in pairs of recommendations

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