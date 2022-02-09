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Expert’s choice: Ribera del Duero wines under £30

Known for its iconic reds with hefty price tags, Ribera del Duero isn’t a natural hunting ground for value. But there are bottles out there if you know where to look, says Pedro Ballesteros Torres MW
Pedro Ballesteros Torres MW Pedro Ballesteros Torres MW

Ribera del Duero runs east to west in Castilla y León, and is home to many top Spanish wines.

The region is far from homogeneous; indeed, there is a huge diversity of terroirs. To say that a wine is from Ribera del Duero can be as vague as saying that a wine is from Burgundy.

There are just two main grape varieties: Tinta Fina (aka Tempranillo) for red wines and Albillo Mayor for white wines.

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Pedro Ballesteros Torres MW’s top Ribera del Duero wines under £30:

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