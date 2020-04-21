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Spanish wines you should have in your cellar: The top 24

With fine wines of all styles now being made around Spain’s varied regions, which bottles deserve a spot in your cellar? Pedro Ballesteros Torres MW and Sarah Jane Evans MW held a comparative tasting of over 200 bottles to find the top 24 wines with the best potential for keeping and improving over time
Pedro Ballesteros Torres Pedro Ballesteros Torres

What makes wine a superior beverage is its capacity to improve with age, sometimes for a very long time. However, there are very few wines that have this potential. They need to be fine wines, to be soundly structured and to have something else that shows up with time in bottle. There is no precise definition as to what the ‘something else’ consists of.

Top 24 Spanish wines you should have in your cellar

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