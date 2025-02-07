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Spanish Icons: Vega Sicilia, Unico

Ines Salpico continues her countdown of great Spanish wines with one of the country's most famous icons, Vega Sicilia's Unico.
Ines Salpico Ines Salpico

Vega Sicilia, Unico, Ribera del Duero

First vintage: 1915

The fact that Vega Sicila became, in 2024, the first Spanish winery to lead Liv-ex’s Power 100 ranking is mostly due to the enduring and increasing investment appeal of its flagship wine, Unico (Spanish for ‘unique’).

With origins dating back to 1864, Vega Sicilia was founded by Don Eloy Lecanda y Chaves, who brought cuttings from Bordeaux to add to the local Tinto Fino (Tempranillo).

The blending of the indigenous and imported grapes has since become the estate’s signature.

Scroll down for the vintage of Vega Sicilia Unico to try before you die

Spanish Icons: Vega Sicilia, Unico

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