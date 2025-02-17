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Château Latour spring releases include ‘monumental’ 100-point wine

Georgie Hindle tastes the wines in this year's March releases from Château Latour, and finds a 100-point wine among an impressive trio.
Georgie Hindle Georgie Hindle

Château Latour has revealed its annual March releases will feature the 2016 vintage of its grand vin, 2019 vintage of second label, Les Forts de Latour, and 2020 vintage of its third label, Pauillac de Latour.

The trio is among the strongest line-ups since Latour withdrew from the En Primeur system in 2012, offering collectors and consumers an opportunity to acquire these wines with pristine provenance.

This strategic release aligns with the estate’s philosophy of offering wines only when they are deemed ready to drink.

Scroll down for scores and notes on Château Latour 2016 and other up-coming releases

Château Latour: Spring releases

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