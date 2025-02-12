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PREMIUM

Penfolds unveils Grange La Chapelle 

Two icons of the wine world join forces to release a unique blend of Rhône Syrah and Australian Shiraz. Anne Krebiehl MW reports from the Paris launch, with tasting notes of the new wine and a few extra treats.  
Anne Krebiehl MW Anne Krebiehl MW

South Australian winery Penfolds and Domaine de la Chapelle in France’s Rhône Valley have teamed up to release a groundbreaking blend of French Syrah and Australian Shiraz. Grange La Chapelle was created by Peter Gago, chief winemaker at Penfolds, and Caroline Frey, chief winemaker and vigneron of Domaine de la Chapelle.

The wine, from the 2021 vintage, was presented by Frey and Gago at a global launch event in Paris on 9 February 2025. Scroll down for tasting notes of the new Grange La Chapelle and seven other wines tasted at the launch.

Scroll down for an assessment of the new Grange La Chapelle

Grange La Chapelle and other iconic bottles: Tasting notes

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