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Penfolds Rare Tawnies: A masterclass in ageing

Highly collectable and uniquely Australian, the rare tawnies from Penfolds draw on a solera system spanning more than a century. Sarah Ahmed explores these special wines and talks to Matt Woo, fortified winemaker at Penfolds.
Sarah Ahmed Sarah Ahmed

During the first half of the 20th century, fortified wines dominated Australian wine production. They accounted for 86% of total global sales in 1950, versus just 2% of global sales today.

Production may now be tiny but, drawing on precious heritage stock, the faithful few who still make fortifieds can produce wines of unrivalled intensity and complexity.

Among their number is Penfolds. The full-bodied rancio house style of its Rare Tawny fortified wines reflects the older-than-average legal minimum age (see box below) of the blending material within Penfolds’ solera system.

Notes and scores for four old and rare tawnies below

Penfolds Rare Tawny wines: tasting notes

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