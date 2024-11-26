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Penfolds Icons masterclass: DFWE London 2024

From its legendary Grange to ground-breaking Wines of the World, Penfolds is an icon of fine wine. Readers joined an exclusive masterclass to taste these stellar bottles and celebrate iconic wines of the present and future.
Julie Sheppard Julie Sheppard

On Saturday, 16 November, wine enthusiasts were treated to an extraordinary opportunity to delve into the illustrious world of Penfolds at the Decanter Fine Wine Encounter (DFWE) in London.

This masterclass celebrated the legacy of one of the world’s most iconic wine brands, offering attendees a journey through Penfolds’ storied winemaking excellence.

Penfolds brand ambassador Toby Amphlett led the session with expertise and passion. Drawing on his deep knowledge, Amphlett shared captivating stories and insights that illuminated Penfolds’ 180-year legacy, its evolution and its innovative approach to winemaking.

Scroll down for notes and scores from the masterclass

Penfolds Icons: The wines

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