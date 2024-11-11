{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NWY3ODYzM2IwZjI0MmRmMjhkOWYzZTJmNGRjODk3NjhiNGE4ZDVmNmI2YjdiOGJhNWJjOGUzYzBiZDgwYTY0Nw","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Nikka Whisky masterclass: DFWE Singapore 2024

In our first-ever spirits masterclass at the inaugural Decanter Fine Wine Encounter in Singapore, La Maison du Whisky’s Diego Araud, and Keeper of the Quaich Ch’ng Poh Tiong, delve into the history of pioneering Japanese whisky brand Nikka and lead a tasting through six iconic drams – including a new £2,500 limited-edition release. Decanter’s content director Tina Gellie reports from this landmark event.
Tina Gellie Tina Gellie

It was a full house for the first-ever spirits masterclass at Decanter’s inaugural Fine Wine Encounter in Singapore, with the rich history and drams from Japan’s Nikka Whisky enthralling attendees.

Hosted by Diego Araud, of specialist spirits merchant La Maison du Whisky, and Ch’ng Poh Tiong, one of only 3,000 people worldwide honoured as a Keeper of the Quaich for their commitment to the Scotch whisky industry, the 90-minute class was entertaining and informative for both whisky lovers and novices alike.

Scroll down for tasting notes of the six whiskies tasted at Decanter’s Nikka Whisky masterclass

Related articles

Highlights from the inaugural DFWE Singapore

DWWA winners impress at Decanter’s inaugural Fine Wine Encounter in Singapore

Photo highlights from DFWE Singapore

Latest Wine News