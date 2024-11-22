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Rare Champagne masterclass: DFWE London 2024

Attendees had an exclusive opportunity to taste seven different vintages of Rare Champagne, and the first glimpse of a brand new vintage, at a sell-out masterclass at the London Fine Wine Encounter. Natalie Earl joined cellar master Émilien Boutillat on stage and reports from the event.
Natalie Earl Natalie Earl

The masterclass was Boutillat’s first vertical of Rare Champagne in the UK.

Having joined Piper-Heisieck in 2018 and taken over from Régis Camus as chief winemaker for both Piper-Heidsieck and Rare in 2022, the young cellar master has the depth of knowledge and sharp sense of the past, present and future of the house that usually only comes with decades of experience at the helm of a leading Champagne house.

There have only been 14 vintages of Rare produced, so this was a chance for 80 guests to taste ‘half of the entire world of Rare Champagne,’ said Boutillat.

Émilien Boutillat, cellar master at Rare Champagne. Credit: Ellen Richardson / Decanter

Tasting notes for all the Rare vintages below

An exquisite vertical of Rare Champagne:

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