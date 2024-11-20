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Château Lafite and Long Dai masterclass: DFWE Singapore 2024

Although both are creations of the same family, Château Lafite Rothschild and Domaine de Long Dai are rarely tasted side by side – especially with the chairwoman of DBR Lafite herself presenting them. Read our report from the sold-out Lafite masterclass at Decanter’s inaugural Singapore Fine Wine Encounter.
Sylvia Wu Sylvia Wu

The legacy and the road ahead

Saskia began the masterclass by taking the audience back over 150 years, to when the Rothschild family first started making wine at Château Lafite, the Pauillac first growth, in 1868.

‘These are vineyards nurtured by a family that has been living there forever. It’s a home for me and my father (Baron Eric de Rothschild). And wine is all about family, sharing and transcending generations’, said the sixth generation of the Rothschild family to lead Domaines Barons de Rothschild Lafite (DBR Lafite).

Château Lafite Rothschild

In addition to Lafite, the group has expanded over time to add more jewels to its crown – in 1962, Baron Philippe de Rothschild acquired Château Clerc Milon, a fourth growth in Pauillac. Baron Eric de Rothschild, in turn, acquired Château Rieussec in Sauternes in 1984 and Château L’Évangile in Pomerol in 1990.

‘My father always said that two of the greatest things he’s done in his life are marrying my mum and buying L’Évangile,’ said Saskia.

Notes and scores for the masterclass wines below

Lafite and Long Dai masterclass – eight wines tasted

[Wine-collection]

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