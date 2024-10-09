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First taste: Rare Champagne surprises with 2012 vintage release

Rare’s ‘impressive’ 2012 is finally released, a wine that its creators think is 'close to perfection'. Tom Hewson reports.
Tom Hewson Tom Hewson

Rare Champagne has surprised followers by releasing a 2012 vintage after the lauded 2013, which was awarded a Platinum medal at this year’s Decanter World Wine Awards.

Scroll down to see the Rare Champagne 2012 tasting note and score

Rare Champagne masterclass at Decanter London Fine Wine Encounter

Book tickets for a vertical tasting of iconic vintages of Rare Champagne.

See here for more information

Tom Hewson’s tasting note and score for Rare Champagne 2012

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