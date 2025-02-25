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Walls: 19 vintages of Beaucastel’s white Rhône masterpiece
Matt Walls
February 25, 2025
As we walked through the winery at Château de Beaucastel, I asked César Perrin if he minded if I took some photos. ‘Sure,’ he said, ‘but we’re not allowed to take any of the actors.’
Between two sorting tables laden with purple grapes were lighting rigs and a camera crew all focusing on two glamorous individuals staring into each other’s eyes. They were filming the latest episode of the TV series
Drops of God.
You never quite know what to expect at Beaucastel.
The Perrin family has always done things differently. Working organically as early as 1950 and farming biodynamically since 1974, the family was one of the first in the region to champion Mourvèdre; now, they’re backing Counoise.
But arguably their most radical move to date was to create their top white cuvée Roussanne Vieilles Vignes in 1986, a wine that marries richness and vigour like few others.
Scroll down for notes and scores of 19 vintages of Beaucastel Roussanne Vieilles Vignes
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19 vintages of a white masterpiece
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