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Walls: Exclusive first taste of M Chapoutier’s Sélections Parcellaires 2024

The tasting of M Chapoutier's new Sélections Parcellaires wines each spring gives Matt Walls valuable insight into the latest vintage ahead of his en primeur tastings in autumn. This year he discovers that a tough growing season has yielded small quantities of very good, classic wines from Rhône star M Chapoutier.
Matt Walls Matt Walls

Glossaries are normally published at the backs of books. This makes sense: it would be a tedious way to begin any story.

But when talking about the 2024 vintage in the Rhône, it might be useful to start with a list of viticultural diseases and their effects. Because in 2024 the Rhône faced a barrage of problems.

When I met with Maxime Chapoutier to taste his 2024 Sélections Parcellaires on 19 March in London, he told me that it was the toughest growing season he’s ever witnessed.

But his perseverance has been repaid many times over – it’s shaping up to be a fascinating vintage.

Scroll down for tasting nows and scores for the 2024 Sélections Parcellaires wines

Chapoutier 2024 Sélections Parcellaires:

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