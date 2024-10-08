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Walls: Exploring Côtes du Rhône Villages Sablet

Matt Walls profiles sandy Sablet, an elegant outlier among the villages of the southern Rhône, and recommends 17 wines to try.
Matt Walls Matt Walls

Imagine you’re an actor in a film with a large ensemble of other highly competent artists. None of you are household names. But the lead role has just been cast – and it’s gone to Arnold Schwarzenegger.

On the one hand, it’s good to have a superstar to draw attention to the movie. But on the other hand, you can’t help but feel in the shadow of this huge, charismatic individual.

That’s what it must be like sometimes, to be a winemaker in the southern Rhône.

Scroll down for tasting notes and scores for 17 Sablet wines

17 Sablet wines to try

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