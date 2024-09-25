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PREMIUM

Walls: A tale of two Gallets

An identical name and spot of luck allows Matt Walls to hit upon two excellent producers in one go, proving that, even in a region as famous as Côte-Rôtie, there are still inspiring and beautiful discoveries to be made.
Matt Walls Matt Walls

No matter how carefully you study a region, sometimes it’s luck, spontaneity or serendipity that leads you to the most exciting discoveries. I was reminded of this during my last visit to Côte-Rôtie.

Les Epicurieux in Ampuis is one of my favourite local places to eat and drink, it’s a wine bar, restaurant and shop all rolled into one. Co-owner Arnaud Boisset always has interesting suggestions, and he brought over a bottle as I was scanning the shelves – a 2022 IGP Collines Rhodaniennes Syrah.

Did I know it? he asked. I didn’t.

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