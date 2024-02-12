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Oregon’s 00 Wines: Producer profile and 18 wines to try

From some of the most selective vineyards in the Willamette Valley to Burgundy and Champagne, the 00 Wines seek to explore terroir driven Pinot Noir and Chardonnay in its most profound forms. Charles Curtis MW profiles the label from Chris and Kathryn Hermann.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Before creation, the void. Naught as a concept is a somewhat recent creation, thought to date to fifth-century India. However, it was not introduced to Europe until the twelfth century when the Italian mathematician Fibonacci explained his ‘Modus Indorum’.

To Chris and Kathryn Hermann, the founders of 00 Wines, the number symbolizes ‘potential’. The Hermanns are great believers in the potential of the Willamette Valley. Still, their vision extends far beyond local boundaries. The quest that truly motivates 00 Wines is to produce Chardonnay and Pinot Noir from the world’s greatest cool-climate sites.

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00 Wines to try: 18 bottles from France, Oregon and Burgundy

Wines are listed in score order by style

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