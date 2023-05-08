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American Chardonnay: the top bottles worth seeking out

The statistics don’t lie: people everywhere still love to drink Chardonnay. And across the wine-growing states of the US, you’ll find a spectacular diversity of styles. Make a beeline for more than 50 delicious picks from California and beyond.
Anna Lee Iijima Anna Lee Iijima

Chardonnay’s unique appeal lies in a certain blank-canvas malleability. At its core, it’s a wine of transparency, a mirror to terroir and the brushstrokes of a winemaker’s technique. In the US, however, its hallmark style – big, buttery Californiaesque wines plump with tropical fruit and new-oak flavours – is subject to nearly as much scorn as adoration.

Yet Chardonnay is America’s most popular white wine among consumers by far, its market share exceeding 15%, according to Silicon Valley Bank’s 2023 State of the US Wine Industry report, with Pinot Grigio following at just above 8% (SipSource data to September 2022).

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30 top American Chardonnays to try

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